Farklı Limanlara Yolculuk Yaptıran Gemiler: Kitaplar

Kütüphaneler ve kitaplıkların, ruhlarını gördükleriyle gemleyemeyenler için sığınılmış sâkin limanlar olduğuna inandığım zamanlar vardır. Bu yüzden de okuyucuyu o limanlardan farklı ülkelerle kıtalara, derin okyanuslara ve var olan ya da olmayan başka çağların limanlarına götüren gemilerin ise kitaplar olduğunu hayal ederim. Bu yüzdendir ki sizi her ay sâdece bir limandan diğerine götürmek yerine, bundan böyle farklı yolculuk seçenekleri sunabilmek adına daha çok kitap ile karşınızda olacağım. Ancak bunu yaparken, alışıldık kitap tanıtım kalıplarının dışına çıkarak, ayın kitabı veya dikkat çekenler başlıklı astroloji sayfaları niteliğinden sıyrılmak istiyorum. Demem o ki, sizleri tersaneden bir kaç sene önce çıkmış bir gemiye bindirirsem, nereye bu yolculuk diye endişelenmeyin. Ne diyelim; Vira Bismillah!

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