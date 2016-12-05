Adamın Şiiri

Yazar
Mehmet Sürübaşi
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Sigara…Kaldırım… Sokak lambası
Sırtında kamburu asrın mânâsı
Boynunda bin yıllık insan tasması
Ruhunu Tanrı’ya fişleyen adam.

Beyninde büyüyen azgın engerek
Aktı şakağından soğuk ve titrek
Yirmi beş yılına bakıp gülerek
Aynada kendini taşlayan adam.

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