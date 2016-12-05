Adamın Şiiri

Aralık 2016Şiir Adamın ŞiiriYazar Mehmet Sürübaşi - 5 Aralık 2016015 Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Sigara…Kaldırım… Sokak lambası Sırtında kamburu asrın mânâsı Boynunda bin yıllık insan tasması Ruhunu Tanrı’ya fişleyen adam.Beyninde büyüyen azgın engerek Aktı şakağından soğuk ve titrek Yirmi beş yılına bakıp gülerek Aynada kendini taşlayan adam. Yazının devamı Ayarsız dergisinde Ayarsız dergisini kitapçılardan edinebilir veya Abonelik formunu doldurarak adresinize getirtebilirsiniz. Abonelik Formu